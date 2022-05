Speyer – Verkehrslenkung anlässlich der Energiemesse und des verkaufsoffenen Sonntags

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen der Durchführung der Energiemesse auf der Maximilianstraße wird diese von Freitag, 27. Mai bis einschließlich Sonntag, 29. Mai 2022 zwischen Domplatz und Altpörtel für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Busverkehr der Linien 564, 565 und 568 wird an allen drei Tagen umgeleitet. Hierzu bittet die Stadtverwaltung die Aushänge des Busunternehmens zu beachten. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxenstand in der Maximilianstraße kann ebenfalls nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wird unmittelbar hinter dem Altpörtel eingerichtet. Grundsätzlich sind am verkaufsoffenen Sonntag, 29. Mai 2022 keine weiteren Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Allerdings ist für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Geregelt wäre diese wie folgt: Die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ bleibt gewährleistet. Der übrige Verkehr wird über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet.

