Sinsheim – Verkehrsunfall durch Sattelzug auf Tank- und Rastanlage

Mannheim/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Entgegen der ersten Pressemitteilung wurden bei dem Verkehrsunfall auf einer Tank- und Raststätte am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Zudem stellt sich nach ersten Ermittlungen der Sachverhalt wie folgt dar: Der 47-jährige Fahrer eines Sattelzuges war aufgrund aufkommender Müdigkeit von der A6, Fahrtrichtung Heilbronn, auf die Tank- und Rastanlage abgefahren. Im Bereich der Durchgangsfahrbahn an den LKW-Parkplätzen schlief der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge ein und das noch fahrende Fahrzeug streifte zunächst den parkenden Sattelzug eines 37-Jährigen. Anschließend kollidierte der Sattelzug des 47-Jährigen dann mit einem Steinquader, schob diesen vor sich her und kollidierte dann mit einem weiteren parkenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Der 47-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der 55-Jährige schlief zum Zeitpunkt der Kollision in seiner Fahrerkabine und wurde durch den Aufprall aus seiner Schlafkoje geschleudert. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug des 55-Jährigen wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt. Der Kraftstoff lief jedoch gänzlich in das Überlaufbecken, so dass keine Gefahr für die Umwelt entstand.

Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Der Verkehrsdienst ermittelt nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 47-Jährigen.