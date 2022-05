Mühlhausen/Tairnbach – K4271 nach Verkehrsunfall derzeit gesperrt

Mannheim/Mühlhausen/Tairnbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die K4271 zwischen Tairnbach und Mühlhausen derzeit in beide Richtungen gesperrt. Gegen 15:00 Uhr waren zwei PKW frontal zusammengestoßen. Polizei- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Nach ersten Informationen sind die Fahrer der beiden PKW bereits vor Ort in ärztlicher Behandlung. Es wird gebeten, die Strecke zwischen Mühlhausen und Tairnbach zu meiden. Die K4271 ist aus Mühlhausen kommend ab dem Kreuzungsbereich zur Hauptstraße voll gesperrt. Die Hauptstraße in Fahrtrichtung B 39 ist befahrbar. Aus Tairnbach kommend ist die Straße unmittelbar vor der Unfallörtlichkeit voll gesperrt.

