Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag randalierten ein oder mehrere Personen im Bereich eines Spielplatzes in der Zehntstraße und beschädigten durch ein bislang unbekanntes Werkzeug sowie durch Knallkörper die hölzerne Sitzfläche einer dortigen Parkbank. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. In der Nacht von Freitag auf Samstag verständigte dann eine aufmerksame Passantin die Polizei, nachdem ein älterer Mann mit grauen Haaren und einem schwarzen Kapuzenpullover zwei Glasscheiben an der Straßenbahnhaltestelle “Bonifatiuskirche” in der Friedrich-Ebert-Straße mit Steinen eingeworfen hatte und anschließend mit seinem Fahrrad geflüchtet war. Auch in diesem Fall ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unbekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

