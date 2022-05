Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim gewinnt das Endspiel vom badischen Verbandspokal

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat das Endspiel vom badischen Verbandspokal-Finale um den bfv-Rothaus-Pokal mit 3:0 (Halbzeit 1:0) gegen den Landesligisten FC Türkspor Mannheim gewonnen und damit den Titel-Hattrick gefeiert. Vor 5.747 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion brachte Dominik Kother die Waldhöfer in der 32. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit köpfte Fridolin Wagner (70.) das 2:0 und Onur Ünlücifci (84.) sorgte mit einem Traumtor für den 3:0-Endstand sowie Pokalsieg für den SVW. Die Mannschaft von Türkspor Mannheim hatte durch Ayhan Sabah kurz vor Spielende (87.) die größte Chance, als er knapp links am Tor vor den eigenen Fans vorbei schoss. Die Mannschaft vom FC Türkspor Mannheim mit den Trainern Caner Dönmez sowie Serif Gürsoy zeigte eine starke Leistung und kämpfte bis zum Umfallen. Der Ausrichter vom Finaltag der Amateure mit dem Endspiel um den Rothaus-bfv-Poakl war der Badische Fußballverband e.V. in Karlsruhe gewesen. Das SVW-Team mit Trainer Patrick Glöckner hat sich mit dem Sieg erneut für den DFB-Pokal qualifiziert. Nach zwei erfolgreichen Jahren belegte die Mannschaft von Patrick Glöckner in der Saison 2020/21 mit 52 Punkten den achten Rang in der 3. Liga. In dieser Saison verbesserte sich Glöckner mit den Waldhöfern mit 60 Punkten auf den fünften Tabellenrang. Die Waldhöfer verpassten in der 3. Liga nur um einen Zähler die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Nach dem Spiel bedankte sich Patrick Glöckner in der Pressekonferenz bei Türkspor Mannheim für den Blumenstrauß zu seinem Waldhof-Abschied. Glöckner bedauerte auch, dass der SVW nicht Tabellenvierter in der 3. Liga wurde. Damit hätte dann auch Türkspor Mannheim trotz der Pokalniederlage den DFB-Pokal erreicht.

