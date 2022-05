Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Hamlet

Sandra Hüller spielt Hamlet. Mit Johan Simons 2020 zum Berliner Theatertreffen eingelade­ner Inszenierung von William Shakespeares Tragödie Hamlet gastiert das Schauspielhaus Bochum am Mittwoch, 1.6. und am Donnerstag, 2.6.2022, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Der alte König Hamlet ist tot. Er hinterlässt seine Frau Gertrud und seinen Sohn Hamlet, den er als Geist heimsucht. Er verrät ihm, er sei von seinem Bruder Claudius vergiftet worden und ruft den jungen Hamlet auf, ihn zu rächen. Der muss von nun an mit dem Auftrag seines Va­ters und mit den Zweifeln an der Aufrichtigkeit seines höfischen Umfelds leben. Was spielen ihm sein Onkel, der das Regiment im Staat Dänemark von sei­nem Vater übernommen hat, und seine Mutter, die ihren ehemaligen Schwager geheiratet hat, vor? Hamlet tut sich schwer, sich in die neue Ordnung einzufügen. Den Hof verlassen, wie Laertes, der Bruder seiner Freun­din Ophelia es tut, darf und will er nicht. Hamlet will seinen Onkel zur Aufklärung zwin­gen, obwohl dieser mit der brisanten politischen Lage Dänemarks andere Sorgen hat.

William Shakespeares zeitlose und faszinierende Figur Hamlet wird in der Bochumer Insze­nierung von Sandra Hüller gespielt, die damit ihre langjährige Zusammenarbeit mit Johan Simons fortsetzt und an der Spitze eines durchweg großartigen Ensembles steht. Feinsinnig arbeitet sie Hamlets Brillanz und seine intellektuelle Überlegenheit heraus, und Gina Haller als Ophelia,ist ihr vollkommen ebenbürtig. Ausstatter Johannes Schütz entwarf eine quadra­tische weiße Bühnenfläche mit einer kupferfarbenen Wand in der einen Ecke, in der sich die Darsteller spiegeln, und einem über der Spielfläche schwebenden Mond. In diesem Bühnen­bild agiert mit großer Tiefe und Wucht das herausragende Ensemble mit Mourad Baaiz, Konstantin Bühler, Dominik Dos-Reis, Ann Göbel, Stefan Hunstein, Mercy Dorcas Otieno, Bernd Rademacher, Mieko Suzuki, Ulvi Teke, Lukas Tobiassen und Jing Xiang.

Preise 41 € / 35 € / 29 € / 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

© JU Bochum