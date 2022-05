Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Hemshof feiert: Ab Donnerstag, 26.Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag) wird bis zum Sonntag, 29.Mai, auf dem Goerdeler Platz eine Kerwe veranstaltet. Gleich mehrere Schaustellerbetriebe betreiben einen Vergnügungspark mit ansprechendem gastronomischen Angeboten für alle Besucher und Besucherinnen und attraktiven Fahrgeschäften für die kleinen Gäste.

Das umfangreiche Bühnenprogramm mitsamt Biergarten und mehreren Ausschankstellen muss in diesem Jahr leider entfallen, da der ARGE zur Finanzierung desselben pandemiebdingt und durch die aufwändige Brandschutzsanierung der Räumlichkeiten leider in erheblichem Umfang die Einnahmen aus der Vermietung des Bürgersaals Nord fehlen. Allerdings zeigt sich die ARGE derzeit zuversichtlich und plant für das Jahr 2023 das Hemshoffest wieder in bewährter Tradition mit großer Bühne und üppigem Festprogramm.

Quelle Arbeitsgemeinschaft der Vereine Nördliche Innenstadt e.V.