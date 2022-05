Heddesheim – Schwerer Verkehrsunfall auf der L631

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L631 liegen den Unfallermittlern erste Ermittlungsergebnisse vor. Eine Autofahrerin war von Viernheim kommend in Richtung Heddesheim unterwegs, als sie kurz nach der Einfahrt des Golfclubs aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die Autofahrerin konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail