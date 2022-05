Grünstadt/Eistalstraße – Verkehrsunfall – PKW überschlägt sich

Grünstadt/Eistalstraße/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.05.2022, 22:55 Uhr befuhr das verunfallte Fahrzeug die Eistalstraße in Richtung Mertesheim. In einer Rechtskurve wurde das verunfallte Fahrzeug überholt. Hierbei hätte der Überholende den verunfallten PKW beim Wiedereinscheren geschnitten. Der verunfallte PKW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Die 19-jährige Fahrerin und die 16-jährige Beifahrerin wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die Eistalstraße musste in beide Richtungen bis 00:10 Uhr gesperrt. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat zur Klärung des Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen.

