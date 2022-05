Germersheim7Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung Germersheim ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen und bietet ihren Nachwuchskräften abwechslungsreiche Aufgaben und interessanten Perspektiven. Auch im Jahr 2023 bildet die Kreisverwaltung Germersheim wieder Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungswirte aus. Außerdem kann der Bachelor of Arts der Fachrichtung Öffentliche Verwaltung und der Fachrichtung Soziale Arbeit absolviert werden. Informationen zu den Ausbildungsstellen, welche Voraussetzungen nötig sind und wie und wann sich Interessierte bewerben können, gibt es auf der Ausbildungs- und Hochschulmesse in Landau am Samstag, 11. Juni von 9.30 bis 14.30 Uhr in der Jugendstil-Festhalle. Mitarbeitende sowie Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung stehen bereit und geben gerne Auskunft. Informationen zum Thema Ausbildung bei der Kreisverwaltung Germersheim gibt es auch im Internet unter www.kreis-germersheim.de oder telefonisch bei Ulla Seiler-Knape unter Tel. 07274/53-221.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail