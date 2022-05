Worms – Berufsschulinfotag 2022 der Studienrichtung Steuern ein voller Erfolg

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie auch in den Vorjahren war der Berufsschulinfotag der Studienrichtung Steuern erneut ein voller Erfolg und sehr gut nachgefragt. Am 12. Mai 2022 reisten über 70 interessierte Berufsschülerinnen – und schüler hauptsächlich aus Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt und Mainz an, um den sommerlichen Tag an der Hochschule Worms zu verbringen und sich eingehend über ein Studium Steuerlehre zu informieren.

Mehr als reine Information

Das breite Informationsangebot an diesem Tag reichte weit über die Fakten zu Studienbedingungen, Voraussetzungen, organisatorischen Abläufen und Themenschwerpunkten hinaus. Nach der Begrüßung durch den Studiengangleiter Steuerlehre B. A., Prof. Dr. Sebastian Düll, wurden die Schülerinnen und Schüler über den Campus geführt und erhielten so nicht nur fachliche Einblicke, sondern bekamen auch einen Eindruck vom Studierendenleben vor Ort und konnten die vielfältigen Möglichkeiten der Hochschule Worms kennenlernen. Besondres hilfreich ist in diesem Zusammenhang das Insiderwissen der Mitglieder des Fachschaftsrates Steuern. Die aktiv Studierenden aus dem Fachbereich konnten mit ihren wertvollen Tipps aus der Studierendensicht alle Themen rund um ein Studium aufgreifen und kamen mit den Schülerinnen und Schülern schnell ins Gespräch.

Vorlesung im Audimax

Nach der Führung gab es eine Schnuppervorlesung im Audimax der Hochschule. Prof. Dr. Düll ließ bei den Berufsschülerinnen und -schülern echtes Vorlesungsfeeling aufkommen und führte diese im Anschluss zum gemeinsamen Mittagessen in die Mensa, um den Tag auf dem Campus ausklingen zu lassen. So konnten abschließend noch Fragen rund ums Thema Steuerstudium an der Hochschule Worms beantwortet werden. Es gab es auch das ein oder andere fröhliche Wiedersehen der Berufsschülerinnen und -schüler, die bereits ihren Weg nach Worms gefunden haben, mittlerweile im Studium sind und sich jetzt freuten ihre ehemaligen Berufsschullehrerinnen und -lehrer zu sehen.



Bildunterschrift: Neben vielen Informationen konnten die interessierten Schülerinnen und Schüler schon mal Vorlesungsfeeling bei Prof. Düll miterleben. Foto / Dorothea Hoppe-Dörwald

Quelle Hochschule Worms