Speyer – Randalierer in Tankstelle beleidigt Polizei

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19.05.2022 um 11:35 Uhr verhielt sich ein alkoholisierter 48-Jähriger in einer Tankstelle in der Lindenstraße provokativ und störend gegenüber den Beschäftigten und Kunden und machte Anstalten, auf seinem Fahrrad alkoholisiert wegzufahren. Bevor er wegfuhr, traf die Polizeistreife ein und stellte das Fahrrad des Mannes zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt und aufgrund bestehender Eigentumszweifel sicher. Der 48-Jährige reagierte sehr aggressiv und beleidigte die Beamten auf unterstem Niveau. Außerdem bedrohte er sie mit dem Tode, ballte seine Fäuste und forderte sie zum Kampf auf. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach. Die Polizeibeamten nahmen den 48-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Dabei leistete er keinen Widerstand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,63 Promille.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail