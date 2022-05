Rhein-Pfalz-Kreis – Nastasja Schunk aus Altrip hat in Paris ihr zweites Tennisspiel gewonen.

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Tennisspielerin Nastasja Schunk aus Altrip hat in der Qualifikation für die French Open 2022 in Paris auch ihr zweite Spiel gewonnen. Die 18-jährige Pfälzerin vom BASF TC Ludwigshafen siegte gegen Veronica Cepede Royg aus Paraguay souverän in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1. Mit einem Sieg im dritten Spiel am 20. Mai gegen die 20-jährige Amerikanerin Hailey Baptiste würde Nastasja Schunk das Hauptfeld des Grand-Slam-Turnier erreichen. In der 1. Runde der Qualifikation hatte sich Schunk am 17. Mai in drei Sätzen 7:5, 3:6 und 6:3 gegen die 27-jährige Brasilianerin Laura Pigossi durchgesetzt.

