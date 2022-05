Heidelberg – 69-jähriger Bewohner nach Brand in seiner Wohnung verstorben – Nachtrag

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 69-jährige Mann, der am Donnerstagabend durch den Brand in seiner Wohnung in der Blücherstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Freitagmorgen in einer Klinik verstorben.

