Speyer – JSV-Frauen mit großer Vorfreude auf Heimpremiere

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Rückenwind des wichtigen Auswärtssieges in der Woche zuvor und mit großer Vorfreude auf den ersten Heimkampf ohne Zuschauer Beschränkungen seit drei Jahren blicken die Frauen des JSV Speyer ihrer Heimpremiere in der aktuellen Bundesligasaison entgegen. Am Samstag um 18 Uhr treten die Speyererinnen im heimischen Judomaxx gegen den BC Karlsruhe an. „Wir freuen uns riesig, endlich wieder einen Heimkampf zu haben mit vielen Zuschauern, und danach abends zusammen mit der Männermannschaft zu feiern. Es wird sehr schön, nach so langer Zeit wieder diese Normalität zu haben und auch den Neuzugängen zu zeigen, was es heißt beim JSV Speyer zu kämpfen und was wir hier für eine tolle Gemeinschaft haben“, so Teamchefin Barbara Bandel.

Auch sportlich kann der JSV mit einem guten Gefühl dem Kampf entgegensehen, auch wenn dieses Mal die Zweitligakämpferinnen nicht aushelfen können – sie haben am Samstag einen Kampftag bei der SG Eltmann, wo sie auf den Gastgeber und auf den TSV Altenfurt treffen. „Von der Mannschaftsaufstellung her sieht es gut aus. Wir können – anders als letzte Woche – jede Gewichtsklasse besetzten. Auch einige der Neuzugänge sind dabei, und wir haben voraussichtlich drei Ausländerinnen zur Verfügung. Wir wollen auf jeden Fall einen Sieg verbuchen und ich bin recht optimistisch, dass uns das gelingt“, so die Speyerer Teamchefin.