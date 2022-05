Speyer – Bücher frei Haus – Stadtbibliothek bietet Medien-Lieferservice an

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort bietet die Stadtbibliothek Speyer für Menschen, die im Stadtgebiet Speyer wohnen und aufgrund von Alter, körperlicher Einschränkung oder aus medizinischen Gründen (Unfall, Operation, etc.) nicht selbst in die Villa Ecarius kommen können, einen Medien-Lieferservice an. Dieser wird von ehrenamtlichen Boten übernommen und ist kostenlos. Alles, was benötigt wird, ist ein Bibliotheksausweis (Jahresgebühr 15 Euro). Zudem sind Vormerkungen von Medien, die zum Zeitpunkt der Bestellung entliehen sind, gebührenpflichtig (pro Medium 1 Euro). Ausleihbar sind Medien aus dem kompletten Bestand, mit Ausnahme der aktuellen Zeitschriftenexemplare. Medienbestellungen nimmt die Stadtbibliothek Speyer während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0 62 32 – 14 13 80 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de entgegen. Anschließend wird ein Liefertermin vereinbart. Ehrenamtliche Bot*innen bringen dann die gewünschten Medien und nehmen die nicht mehr benötigten mit.

