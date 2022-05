Schifferstadt – Post aus der Heimat

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sind ehemalige Schifferstadterin oder Schifferstadter und möchten auf dem Laufenden bleiben, was sich in der Rettich Metropole so tut? Dann melden Sie sich beim Stadtmarketing und erhalten Sie den aktuellen Stadt Kurier als Brief aus der Heimat. Senden Sie hierzu einfach Ihre vollständige Adresse per E-Mail an susanne.schmitt@schifferstadt.de oder per Post an Stadtverwaltung Schifferstadt, Susanne Schmitt, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt.

