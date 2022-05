Mosbach – Steuersprechstunde für Gründer

Mosbach/Neckar-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar, 19. Mai 2022. Gründerinnen und Gründer sowie Übernehmer von Betrieben, die spezielle Fragen zum Thema Steuern haben, können sich am 22. Juni 2022 in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach von Steuerexperten beraten lassen. Die kostenfreie Beratung wird von der IHK gemeinsam mit der Steuerberaterkammer angeboten. Alle, die sich selbstständig machen möchten, sind eingeladen, sich fachkundig zu steuerlichen Aspekten beraten zu lassen. Voraussetzung ist, dass sie bereits an einem Geschäftskonzept arbeiten oder es schon fertig gestellt haben und vorher einen Fragebogen ausfüllen. Anmeldung und ausführliche Informationen unter www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter (Anmeldefrist: 17. Juni 2022).

