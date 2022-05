Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Beteiligungsprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar läuft noch bis 31. Mai

Wie können wir unsere Region Rhein-Neckar mit Hilfe digitaler Angebote noch lebenswerter und attraktiver für Einheimische und Gäste machen und dabei nachhaltig und klimabewusst handeln? Diese Frage bewegt die Menschen in der Region – entsprechend groß war deshalb das Interesse, auf dem Mannheimer Maimarkt bei der Bürger:innen-Befragung auf www.daswirwirkt.de mitzumachen: Zahlreiche Menschen nutzten das Angebot, per Tablet auf dem Stand der Metropolregion Rhein-Neckar ihre Erfahrungen und Ideen zu Themen wie Mobilität und CO2-Reduktion, smarte Besucher:innen-Lenkung und digitale Services für die Freizeitgestaltung zu teilen.

„Wir freuen uns über die große Resonanz und die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer Beteiligungsplattform. Das zeigt, wie wichtig es den Menschen in der Region ist, unseren Lebensraum und dessen digitale Transformation aktiv mitzugestalten,“ sagt Ralph Schlusche, Verbandsdirektor Verband Region Rhein-Neckar, die das Partizipationsverfahren im Rahmen des Projekts „Das WIR wirkt. Smarte und nachhaltige Metropolregion Rhein-Neckar“ federführend mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg auf den Weg gebracht hat. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB).

Ideen für eine smarte Region

Noch bis 31. Mai können sich Einwohner:innen der Region, Kulturschaffende und Gastronom:innen, Unternehmer:innen, Lokalpolitiker:innen und Touristikprofis über die Plattform äußern. Die Ergebnisse fließen dann direkt in die Entwicklung neuer digitaler Angebote und Services für Einwohner:innen und Gäste ein: In den kommenden vier Jahren werden Akteur:innen aus Kultur und Tourismus, Wirtschaft und Politik gemeinsam in acht Pilotprojekten innovative, umweltbewusste Ideen und digital gestützte Tools entwickeln und damit neue Impulse vor allem für den Tourismus, die Kulturschaffenden und die Freizeitangebote in der Region schaffen.

Weitere Informationen zum Gesamtprojekt unter www.smart-rhein-neckar.de.

© VRRN