Ludwigshafen – Talentsichtung Schülerinnen/DTB-Nachwuchs-Cup 2022 der Rhythmischen Sportgymnastik

Mainz / Ludwigshafen . Der PTB konnte dieses Wochenende bei der Talentsichtung Schülerinnen/DTB-Nachwuchs-Cup 2022 in Mainz, sensationell zwei Treppchen Plätze erkämpfen.

Den Start machten am Samstag, den 14.Mai die Schülerinnen Einzel mit ihrer Talentsichtung. Hier waren in der SLK 10 zwei Gymnastinnen vom PTB am Start. Die Zwillinge Rana und Irem Coban, beide TB Oppau hatten sich in Schmiden für diese Talentsichtung qualifiziert. Insgesamt waren im Mehrkampf mit Reifen, Keulen und einer ohne Übung ohne Handgerät insgesamt 27 Gymnastinnen aus dem ganzen Bundesgebiet qualifiziert. Rana Coban (TB 1889 Oppau) erreichte nach den drei Übungen ein hervorragenden 5. Platz. Ihre Schwester Irem hatte größere Probleme mit dem Reifen und erreichte dennoch einen guten 10. Platz.

Am Sonntag, dem 15. Mai waren die Gruppenwettkämpfe des DTB-Nachwuchs-Cup an der Reihe. Aus dem Bereich des Pfälzer Turnerbundes (PTB) waren gleich drei Gruppen gemeldet. Eine SWK Gruppe vom TV Dahn und jeweils eine SLK Gruppe vom TV Dahn und eine vom TB Oppau.

Die Gruppe des TB Oppau erreichte mit 28,500 Punkten und kam somit mit drei Punkten Vorsprung auf den hervorragenden 1.Platz mit der SLK Gruppe (5 Seile) und wurde „Deutscher Meister“. In der erfolgreichen Gruppe starteten: Irem und Rana Coban, , Dominique Helfrich, Hannah Müller, Salome Biesinger und Lea Azaronok.

Die Gruppe des TV Dahn erreichte mit 24,475 Punkten einen tollen 3. Platz. Hier turnten: Marie Decker, Leonie Reisel, Sophie Gabler, Anni Schmitt, Alina Wacker und Emma Walter.

Somit standen gleich zwei Gruppen des PTB auf dem Treppchen.

Die SWK Gruppe des TV Dahn erreichte einen starken 4. Platz, bei einem Teilnehmerfeld von 16 Gruppen. In dieser Gruppe turnten BITTE ERGÄNZEN !!

Was für fantastische Ergebnisse und HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Der Fachausschuss



BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail