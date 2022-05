Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet kam es heute am 19.05.2022 um 3:35 Uhr zu einem Brand auf der C-Ebene im Rathauscenter in Ludwigshafen. Dadurch ist auch der ÖPNV betroffen. Wie die RNV nun mitteilt, wurde die Haltestelle LU Rathaus bis auf Weiteres für den Stadtbahnverkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Linien 6/6A, 7 und 8 EX.

Linie 6/6A

Die Bahnen der Linien 6/6A werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Tattersall und Wittelsbachplatz über die Haltestellen Kunsthalle, Rosengarten, Gewerkschaftshaus, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss, Konrad-Adenauer-Brücke, Berliner Platz, Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg Richtung Rheingönheim.

Linie 7

Die Bahnen der Linie 7 fahren ab der Haltestelle Universität über die Haltestellen Berliner Platz, Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau und Wittelsbachplatz weiter in Richtung Rheingönheim. Von dort geht es auf gleichem Weg wieder zurück Richtung Mannheim.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Oppau und Berliner Platz ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Linien 6E und 8 EX

Die Stadtbahnlinien 6E und 8 EX werden bis auf Weiteres eingestellt.