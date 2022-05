Hockenheim – HMV Geschäftsstelle geschlossen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 25. bis 29. Mai ist die Geschäftsstelle des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) in der Oberen Hauptstraße 7 in Hockenheim geschlossen. Folgende Verkaufsstellen für die Rennstadtkarten sind weiterhin offen: Globus Handelshof/ Infotheke im Talhaus, Peri´s Schnuller ketten & Kids Shop in der Ottostraße 2, Schwetzinger Zeitung/ Hockenheimer Tageszeitung in der Geschäftsstelle in Schwetzingen, Kartenverkauf Stadthalle Hockenheim sowie Zweik Bodenbeläge im Talhaus.

