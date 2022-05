Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 19. Mai 2022 war es so weit: Die vier Riesenschildkröten Emil, Iulius, Hemingway und Einstein haben den Zoo Heidelberg für ihren Urlaubs-Aufenthalt im Zoo Prag verlassen. Die vier Reptilien werden in Tschechien bleiben, bis der Wiederaufbau des Schildkrötenhauses im Zoo Heidelberg erfolgt ist. Das Gebäude wurde im Februar während des Sturms sehr stark beschädigt und soll nun wiederaufgebaut und energetisch saniert werden. Ganz auf Schildkröten verzichten müssen Besucher im Zoo Heidelberg selbstverständlich nicht. Über die kleineren Artgenossen, wie die Strahlenschildkröten oder die Ägyptischen Landschildkröten, gibt es ebenso Spannendes zu berichten: Am Montag, den 23. Mai 2022, hat das Zoo-Team anlässlich des Welt-Schildkrötentags ein besonderes Programm rund um Schildkröten vorbereitet. Wie bekommt man vier, mehrere Hundert Kilogramm schwere Schildkröten in einen Transporter? Mit viel Geduld und leckeren Snacks! Von ihrem Notquartier im kleinen Affenhaus lotsten die Tierpfleger die Reptilien mit viel Fingerspitzengefühl direkt in den Transporter, der die vier Schildkröten in den Zoo Prag bringen wird. Leckereien wie Bananen oder Salat gaben zusätzlichen Anreiz, damit sich die riesigen Tiere in die richtige Richtung bewegten.

Ziel war es, dass die Schildkröten möglichst selbstständig in den Bus laufen. Beim Gang über die Rampe, die aus dem Gehege führte, sowie beim Einsteigen in den Transporter war unterstützender Körpereinsatz der Tierpfleger notwendig: Mit vereinten Kräften halfen sie den Schildkröten, damit sie unversehrt in das Auto gelangen konnten. Dr. Eric Diener, Kurator für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische und einer der Tierpfleger reisen gemeinsam mit den vier Riesenschildkröten in den Zoo Prag reisen, um die Ankunft im „Urlaubsort“ zu begleiten. Dort erwartet die Seychellen Riesenschildkröten eine Anlage mit großzügigem Außenbereich, wo sie gemeinsam mit weiteren Artgenossen Sonne tanken können. Das ganze Zoo-Team wünscht den besonderen Reptilien eine gute Reise und hofft auf ein baldiges Wiederdesehen.



Welt-Schildkrötentag am 23.05.22 im Zoo

Trotz Abschiedsschmerz dürfen sich Schildkröten-Freunde freuen: Anlässlich des Welt-Schildkrötentags am 23. Mai findet an diesem Tag im Zoo Heidelberg wieder ein Aktionstag statt. Die Interessengemeinschaft Schildkrötenschutz und Nachzucht e.V. gibt an einem Infostand von 10-17 Uhr wertvolle Tipps rund um die private Schildkrötenhaltung. Von 14 -17 Uhr hat die Zoo-Akademie eine Mitmach-Aktion geplant: Besucher erfahren spannende Fakten zu den gepanzerten Reptilien, können ihr Wissen beim Schildkröten-Quiz testen, beim Bastelstand kreativ werden oder finden heraus, was es mit dem Schildkröten-Roboter auf sich hat. Um 15 Uhr besteht die Möglichkeit bei „Zoo direkt“ mit dem Kurator für Reptilien, Dr. Eric Diener, ins Gespräch zu kommen. Er informiert über die Heidelberger Schildkröten und erklärt, welche Besonderheiten die Ägyptischen Landschildkröten, die Strahlenschildkröten oder die Wasserschildkröten im Zoo Heidelberg ausmachen. Die Aktionen finden zwischen dem Gehege der Erdmännchen und der Riesenschildkröten statt. Alle Angebote sind kostenlos und bereits im Eintrittspreis des Zoos enthalten.