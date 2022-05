Frankenthal – Stadt Frankenthal beim Festumzug in Mainz dabei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadt Frankenthal ist am Sonntag, 22 Mai, mit der Zugnummer 35 beim Festumzug anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tages in Mainz vertreten. Die amtierende Miss Strohhut, Vanessa Quietzsch, wird in einem Oldtimer der Familie Zech gefahren. Begleitet wird sie von der Stadthostesse Sabine Zech und der ehemaligen Miss Strohhut Martina Baum.

Der Oldtimer ist ein Horch 830 BL, Baujahr 1936.

Mitteilung des Landes Rheinland-Pfalz:

Der Rheinland-Pfalz-Tag findet anlässlich des 75. Landesjubiläums in Mainz statt, vom 20.-22.Mai.

Am Start sind mehr als 70 Zugnummern, mit denen die teilnehmenden Städte und Landkreise, Vereine und Verbände sowie zahlreiche Institutionen und Organisationen ihre kreative und kulturelle Vielfalt präsentieren. Der traditionelle Festzug wird bereichert durch Beiträge, die im Rahmen der Kampagne #TEILDESZUGES für eine Teilnahme zusätzlich zu den offiziellen Bewerbern ausgewählt wurden.

Bestens gelaunte Sängerinnen und Sänger musikalisch begleitet von einer Band machen den Festzug in Mainz rund um die Ehrentribüne auch in diesem Jahr wieder zu einem besonderen Event. Sie bringen die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Gäste auf der Tribüne vor dem Schloss und am gegenüberliegenden Rheinufer zum Singen und Swingen.

Der Festzug verläuft über die Rheinstraße, die Quintinsstraße, die Ludwigsstraße und die Große Langgasse.

Wenn Sie es nicht schaffen live dabei zu sein, können Sie sich den Festumzug um 15.00 Uhr im SWR Fernsehen anschauen.

Hintergrundinfo:

Der „Club der ehemaligen Missen“ ist diesmal nicht vertreten.

