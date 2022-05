Weinheim – Verkehrsunfall mit Traktorgespann – Fahrerflucht – Zeugenaufruf

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Dienstag 17.05.2022, ca. 7 Uhr fuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz die Kreisstraße K4229 in Richtung Weinheim. Vor ihr fuhr ein Traktorgespann. Beim Überholvorgang des Gespanns kam ihr ein bisher unbekannter Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß auf Höhe des Traktors zu verhindern, wichen die beiden entgegenkommenden Pkw jeweils nach rechts aus. Hierbei berührte die 45-Jährige mit ihrem Fahrzeug den rechts neben ihr in selber Richtung fahrenden Traktor. Der entgegenkommende Pkw wurde nicht beschädigt und fuhr, ohne seine Feststellungspflichten nachgekommen zu sein, weiter. Auch die 45-jährige entfernte sich von der Unfallstelle. Sie konnte aber von Zeugen gestellt werden. Der entgegenkommende Fahrer des Pkw wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefon-Nummer 06201.10030 in Verbindung zu setzen.

