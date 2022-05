Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Städtisches Kinderhaus Turley bietet 60 Plätze, die nun sukzessive besetzt werden INSERATwww.mannheim.de Große Freude bei den Kindern und Eltern in der Neckarstadt-Ost: Am diesem Montag öffente in der Fritz-Salm-Straße das neue Kinderhaus Turley seine Pforten. Der Investor Sebsatian Wipfler hat die Kita errichtet und an die Stadt vermietet. Der Gemeinderat hat ... Mehr lesen »