Ludwigshafen – Persönliche Vorsprache beim Bereich Finanzen wieder möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab sofort sind beim Bereich Finanzen wieder persönliche Vorsprachen möglich. Dafür müssen vorher Termine telefonisch vereinbart werden. Die Finanzverwaltung steht den Bürger*innen hierfür von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. Ansprechpartnerinnen sind Jutta Ratajski unter der Rufnummer 0621 504-2234 für die Nachnamensbuchstaben A bis L und Nicole Merz unter der Telefonnummer 0621 504-2267 für die Nachnamensbuchstaben M bis Z. Eine persönliche Vorsprache ist nach erfolgter Terminabsprache montags, donnerstags und freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr beim Bereich Finanzen im 4. Obergeschoss des Faktorhauses, Berliner Platz 1, 67059 Ludwigshafen, möglich.

Anliegen zu Stundungen und Erlassen können auch schriftlich per Post an die oben genannte Bereichsadresse sowie per Fax unter der Nummer 0621 504-2373 und per E-Mail unter der Adresse Stundungen@ludwigshafen.de an die Verwaltung übermittelt werden.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Foto Archiv MRN News