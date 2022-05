Ludwigshafen – App Sparkasse ist jetzt auch auf Ukrainisch nutzbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Eine der erfolgreichsten Finanz-Apps Deutschlands, die App Sparkasse, steht Nutzerinnen und Nutzern nun auch auf Ukrainisch zur Verfügung. Das teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit. Die Sparkassen reagieren damit auf das große Interesse ukrainischer Kriegsgeflüchteter an modernen Finanzdienstleistungen in Deutschland. Weitere Informationen auf Ukrainisch gib es unter http://s.de/1h6e.

Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz informiert: „Die App Sparkasse hat sich für viele Kundinnen und Kunden zum wichtigsten Zugang zu ihrer Sparkasse entwickelt. Die Sprache der App richtet sich danach aus, welche Systemsprache im Smartphone eingestellt wurde. Bisher stand die App auf Deutsch, Englisch, Tschechisch und Polnisch zur Verfügung – nun auch auf Ukrainisch. Vom Abfragen des Kontostandes oder Prüfen der Umsätze über Foto-, Termin- oder Echtzeitüberweisung bis hin zum Einbinden von Depots oder auch Konten anderer Kreditinstitute – all dies leistet die multibankfähige Sparkassen-App“.

Bildunterschrift:

Oliver Kolb, Vorstandmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, betont: “Die App Sparkasse ist jetzt auch auf Ukrainisch nutzbar.”

Quelle Stadtsparkasse Vorderpfalz