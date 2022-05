Ladenburg – Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Rhein-Neckar-Kreis werden derzeit durch die Firma Kühl Flyer zur Altpapiersammlung verteilt und für die Aufstellung einer blauen Tonne geworben. Die gewerbliche Sammlung durch die Firma Kühl ist rechtlich zulässig, da die Voraussetzungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erfüllt werden.

Die AVR Kommunal AöR weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Sammlung von ihr handelt, beziehungsweise diese Sammlung nicht in ihrem Auftrag erfolgt.

Für die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Neckar-Kreises steht in Form der Grünen Tonne plus eine komfortable Entsorgungsmöglichkeit für Papier, Pappe, Kartonagen und Wertstoffen zur Verfügung. Dieses Entsorgungssystem wird weiterhin beibehalten und die Grüne Tonne plus wird wie bisher auch 14-täglich durch die AVR Kommunal AöR geleert.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit das Volumen der Grünen Tonne plus gebührenfrei anzupassen (Telefon: 07261 931-202 oder per mail: haushalt@avr-kommunal.de).

Quelle Stadt Ladenburg