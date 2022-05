Mannheim – 15-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Mannheim / Mannheim-Herzogenried / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stadtteil Herzogenried wurde ein 15-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 46-jähriger Mann wollte kurz nach 15 Uhr mit seinem BMW von einem Firmengelände auf die Straße “Zum Herrenried” einfahren. Dabei übersah er den 15-Jährigen, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen in Form eines offenen Knochenbruchs am Bein zu. Er wurde zur Behandlung in eine Kinderklinik eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 46-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.