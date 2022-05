Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2022, 20:45 Uhr, bis 17.05.2022, 05:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Dudenhofener Rathaus auf und gelangten so ins Gebäude. Hier durchwühlten sie Schränke sowie Schreibtische und entwendeten einen kompletten Schlüsselkasten inklusive aller Schlüssel. In weiteren Gebäudetrakten brachen die Täter Bürotüren auf und durchwühlten ebenfalls die darin befindlichen Behältnisse. Es entstand Sachschaden in voraussichtlich fünfstelliger Höhe. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)