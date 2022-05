Weinheim – Verkehrsunfall, 47-jähriger Motorradfahrer beim Überholen leicht verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Samstag, kurz vor 17 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha von Weinheim kommend auf der Gorxheimer Talstraße in Fahrrichtung Gorxheimertal. Vor ihm fuhr ein Pkw BMW, der sich ordnungsgemäß zum Linksabbiegen in Richtung Buchklingen eingeordnet hatte. Beim Abbiegevorgang überholte der Yamaha-Fahrer den BMW und stieß gegen den Pkw. Der 69-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der 47-jährige Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail