Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat mit einem 7:0-Kantersieg gegen den TSV Havelse am letzten Spieltag in der 3. Liga den höchsten Saisonerfolg gefeiert. Vor 8.369 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion brachte Marc Schnatterer die Waldhöfer bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Jesper Verlaat (21.) und Alexander Rossipal (45.) per ... Mehr lesen »