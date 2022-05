Walldorf – Motorradunfall – 62-jährige Fahrerin und ihre 11-jährige Enkeltochter verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Motorrollerfahrerin auf der B291 von Reilingen kommend in Richtung Walldorf/ Wiesloch. Auf dem Roller befand sich als Sozius ihre 11-jährige Enkeltochter. An der Kreuzung B291/ L598/ L723 ordnete sich die Roller-Fahrerin zum Linksabbiegen in Richtung Walldorf Zentrum (B291) ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Sie und ihre Enkelin stürzten zu Boden und verletzten sich. Aufgrund der Verletzungen wurden beide mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Zeugen beobachten den Verkehrsunfall und der Polizei liegen Aufnahmen von sogenannten “Dashcam” zur Auswertung vor.

