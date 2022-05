Speyer – Speyerer Männer des JSV verteidigen Tabellenführung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Männer des JSV Speyer haben mit einem klaren 11:3-Erfolg beim TV Erlangen die Tabellenführung in der 1. Judo-Bundesliga Süd verteidigt. Eigentlich war der JSV von einem engen Kampf ausgegangen, doch es stellte sich heraus, dass die Gastgeber nicht in Bestbesetzung antraten, und deshalb war rasch klar, dass alle Vorteile auf Seiten der Speyerer waren. Dementsprechend war der erste Durchgang nach nur 20 Minuten mit 5:2 für Speyer entschieden.

Philipp Müller, Yves Touna, Irakli Kupatadze, Onise Bughadze und David Riedl gewannen alle jeweils deutlich vor Ende der Kampfzeit mit Ippon. Nur Patrick Schmidt und Til Braunbach mussten ihre Kämpfe abgeben. Das waren aber auch die einzigen Kämpfe, die Speyer an diesem Tag verloren, den bis auf einen kampflosen Punkt in der unbesetzten Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm gingen im zweiten Durchgang alle Punkte an Speyer. Müller, Touna, Kupatadze und Bughadze punkteten ein zweites Mal, und auch die eingewechselten Franz Haettich und Andreas Benkert gewannen souverän.

„Unser Plan ist voll aufgegangen, alle auf die wir gesetzt haben, haben gewonnen. Wir sind jetzt voller Tatendrang für den kommenden Kampf beim KSV Esslingen und freuen uns, als Tabellenführer dort antreten zu können. Natürlich sind wir trotzdem klarer Außenseiter, aber das ist eine Rolle, die uns schon immer gut gefallen hat“, so Teamchef Michael Görgen-Sprau. Esslingen erlebte am Samstag unterdessen eine unangenehme Überraschung und verloren mit 6:8 beim JC Leipzig.

Text: Seán McGinley