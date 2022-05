Neckargemünd – Schule spendet 25.000 Euro für die ukrainischen Flüchtlinge“.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Via Spendenlauf, Kuchenverkauf und weiteren tollen aktiven Schulprojekten sammelten zahlreiche Schüler: innen der SRH Stephen-Hawking-Schule in den vergangenen Wochen 25.000 Euro für die Ukrainische Flüchtlingshilfe Neckargemünd. In einer kleinen Feierstunde wurde die Spende von den Schülersprecher: Innen persönlich an den Bürgermeister Frank Volk übergeben. Mit den gefühlvollen Klavierklängen des Stücks Imagine von John Lennon, live gespielt von Jonas Horch, Schüler der SRH Stephen-Hawking-Schule, empfingen die Schüler: innen und Lehrkräfte des UNESCO-Teams die Gäste für die Spendenübergabe. Der frühlingshafte Dachterrassen-Schulgarten bot bei strahlendem Sonnenschein das perfekte Ambiente für den Schlussakkord der warmherzigen und engagierten Hilfsaktion. Die drei Schülersprecher: Innen Amelie Teufel, Abdullah Wahiduljamal und Valentin Siegerist übergaben gemeinsam mit den beiden projektverantwortlichen Lehrkräften des UNESCO-Schulteams, Daniela Beierer und Jonas Hoffmann, stellvertretend für alle Unterstützer: innen der SRH Stephen-Hawking-Schule symbolisch die Spendensumme von 25.000 Euro an Frank Volk, Bürgermeister Neckargemünd.

Die Kinder und Jugendlichen der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd haben im Rahmen eines Sponsorenlaufs jede Menge Spenden für die Ukrainische Flüchtlingshilfe Neckargemünd erlaufen und „errollt“. Dabei haben sie nicht nur die Organisation übernommen, sondern auch Spender: innen gesucht, die pro zurückgelegter Runde einen zuvor individuell festgelegten Eurobetrag spendeten. Ein großer Kreis von Eltern, Freunden, Verwandten und Bekannten sowie Nachbar:innen der Schule hat die Kinder und Jugendlichen unterstützt. „Aus »Man müsste helfen.«, wurde an der SRH Stephen-Hawking-Schule, »Wir helfen!« Darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein“, sagte Herr Dr. Tobias Böcker, Geschäftsführer der SRH Schulen GmbH. Auch der stellvertretende Schulleiter der SRH Stephen-Hawking-Schule, Christoph Klingele, sprach im Namen der Schulleitung seinen Dank und seine Wertschätzung gegenüber dieser engagierten Spendenaktion aus.

In den vergangenen Wochen nahm die Stadt Neckargemünd circa 170 ukrainische Flüchtlinge auf und ist seither das neue Zuhause von insbesondere vielen Frauen und ihren Kindern. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer: innen unterstützen in allen Lebenslagen, wie beispielsweise bei Behördengängen, Wohnungssuche, Aufnahme in die örtlichen Schulen. „Die Spendengelder kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind über das soziale Engagement der Schulgemeinschaft der SRH Stephen-Hawking-Schule begeistert und ehrlich berührt. Ich verspreche, dass jeder Euro dort ankommt, wo er aktuell so dringend benötigt wird – vielen Dank“, sagte Frank Volk, Bürgermeister von Neckargemünd, und bedankte sich bei allen Unterstützer: innen. „Es tut gut zu beobachten, dass Solidarität hier in Neckargemünd und Umgebung nicht nur gesagt, sondern auch gelebt wird. Der Krieg hat uns alle überrascht – weltweit. Und doch müssen wir die Geflohenen hier vor Ort bestmöglich aufnehmen. Ich danke allen von Herzen, die dafür ihren Beitrag leisten“, fasste Herr Dr. Böcker seine Gedanken zusammen.

John Lennons Textzeilen hallten dieser besonderen Aktion nach: „I hope someday you’ll join us and the world will live as one.“ (Ich hoffe, du schließt dich uns eines Tages an und die Welt wird eins sein.)