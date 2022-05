Mannheim – Zweite Runde der Bürgerbeteiligung zum Masterplan Mobilität 2035 startet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Masterplan Mobilität 2035 schafft die gemeinsame Grundlage zur Gestaltung der Mobilität von morgen in Mannheim. Er setzt den Handlungsrahmen und die Strategien zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens und des Verkehrs für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Die Mannheimerinnen und Mannheimer wurden bereits im letzten Jahr aktiv in den Prozess über verschiedene Beteiligungsformate eingebunden. Nun geht die Bürgerbeteiligung zum Masterplan Mobilität 2035 in die zweite Runde. Bürgerinnen und Bürger sind bis 13. Juni eingeladen, sich auf der Onlineplattform unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/masterplan einzubringen. „Welche Zukunft der Mobilität wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger für Mannheim? Welche Maßnahmen sind Ihnen wichtig, um den Umweltverbund aus Bus, Bahn, Fuß- und Radverkehr zu stärken und den Verkehr in Mannheim positiv zu verändern? Um Antworten auf diese Fragen direkt aus der Stadtgesellschaft zu erhalten, starten wir nun die nächste Bürgerbeteiligung zum Masterplan Mobilität 2035“, erläutert der für Stadtentwicklung und Verkehr zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die Schwerpunkte der letzten Bürgerbeteiligung lagen auf der Herausarbeitung von Mängeln und Herausforderungen sowie der Bewertung von Zielen. Bei den kommenden Formaten der nächsten Monate wird die Erarbeitung von Handlungsszenarien in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Im Rahmen einer Onlinebeteiligung werden den Teilnehmenden verschiedene Szenarien für die Verkehrsentwicklung bis 2035 vorgestellt. Darüber hinaus sind in diesem Jahr weitere Beteiligungsformte geplant: Am 30. Juni wird es wieder ein Öffentlichkeitsforum geben. Im Herbst sollen die bisherigen Ergebnisse mit einer Gruppe zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger in einem Workshop rückgekoppelt werden. 2023 soll das fertige Konzept vorliegen.