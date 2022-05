Mannheim – Ein- und Verkäufer helfen krebskranken Kindern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/St. Bonifatius) Benefiz-Kindersachenflohmarkt am 21. Mai im Gemeindesaal St. Bonifatius zugunsten der Deutschen Leukämieforschungshilfe (DLFH) – Ortsverband Mannheim

Auf der Suche nach guter Second-Hand-Kinderkleidung und Umstandsmode, Spielen oder Büchern für die ganze Familie? Das und mehr gibt es beim Kindersachenflohmarkt am 21. Mai vom 9.30 bis 12 Uhr im Gemeindehaus der St. Bonifatius-Kirche in der Mannheimer-Neckarstadt. Wer dort einkauft, hilft gleichzeitig krebskranken Kindern. Wie? Wechselt ein Flohmarkt-Schnäppchen den Besitzer, geht ein Teil des Erlöses an den Ortsverband Mannheim der Deutschen Leukämieforschungshilfe (DLFH – Aktion für krebskranke Kinder- Ortsverband Mannheim e.V.). So werden Käufer und Verkäufer zu Spendern.

Neustart nach Corona-Zwangspause

In 35 Jahren kamen für die DLFH dadurch über 183 000 Euro zusammen. Umso schmerzlicher war es für das ehrenamtliche Organisations- und Helfer-Team, dass der Markt coronabedingt zwei Jahre nicht stattfinden und keine Spenden für die kleinen Patient:innen gesammelt werden konnten.

Der DLFH-Ortsverband Mannheim macht sich seit 1979 im Bereich der Förderung der Tumorforschung stark, ermöglicht aber vor allem den kleinen Patienten Unterstützung im Klinikalltag mit Mutperlen für jeden Behandlungsschritt und unbeschwerten Momenten: beispielsweise durch Kunst- und Musiktherapien, dem Klinikclown „Julchen“, Ausflügen zum Eishockey oder die Wunschfee, die Herzenswünsche in Erfüllung gehen lässt. Hinzu kommt die Unterstützung der Eltern und Geschwisterkinder.

Frühaufsteher-Programm der „Neckarschätze“

„Es ist ein echtes Herzensprojekt“, betonen die vier Organisatorinnen und sprechen dabei nicht nur für sich, sondern für die vielen treuen Helfer, die dem ersten Termin nach der Corona-Zwangspause entgegenfiebern. Und wie es der Zufall will, finden an diesem Tag auch wieder im Stadtteil die Hofflohmärkte „Neckarschätze“ statt. Wer mag, kann also beim Kindersachenflohmarkt ab 9.30 Uhr starten und seine persönliche Flohmarkt-Tour in den Höfen im Quartier noch bis 16 Uhr fortsetzen. (schu/ Bild: Kindermarkt)

