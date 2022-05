Ludwigshafen – Seitenspiegel von Auto abgetreten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Freitag bis Sonntag (13.-15.05.2022) wurde ein Auto in der Lachnerstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Es wurde vermutlich mit dem Fuß gegen die Beifahrertür getreten, sowie der rechte Außenspiegel abgetreten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

