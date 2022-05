Ludwigshafen – Ludwigshafener Impfzentrum nimmt Arbeit im Pfalzbau auf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar, den 16. Mai 2022

Das Landesimpfzentrum hat am heutigen Montagnachmittag, 16. Mai 2022, an seinem neuen Standort im Foyer des Pfalzbau wieder geöffnet. Seit 13 Uhr sind dort Corona-Schutzimpfungen – Erst-, Zweit- sowie Auffrischimpfungen – mit und ohne vorherige Anmeldung möglich. Das Ludwigshafener Impfzentrum, in denen sich Bürger*innen gegen das Corona-Virus impfen lassen können, ist Teil des staatlichen Impfangebots in Rheinland-Pfalz, welches unter anderem aus Impfzentren, Impfstellen und Impfbussen besteht.

Wie schon in der Walzmühle sind die Abläufe im Impfzentrum – beispielsweise von der Anmeldung, in den Wartebereich über das Aufklärungsgespräch bis zur Injektion des Vakzins und der Abmeldung – leicht verständlich und klar strukturiert. Zum Start in den neuen Räumlichkeiten ist eine Impfstraße in Betrieb. Die Kapazitäten können auf maximal drei Impfstraßen ausweitet werden. Täglich könnten so insgesamt bis zu 250 Corona-Schutzimpfungen erfolgen. Für die Impfstraße mit insgesamt drei Impfplätzen/Impfkabinen ist je nach Bedarf folgendes Personal im Einsatz: ein*e Ärzt*in sowie ein*e Apotheker*in beziehungsweise pharmazeutisch-technische Assistenten und zwei medizinische Fachangestellte sowie ein*e Sanitäter*in. Die Verweildauer einer zu impfenden Person im Impfzentrum vom Einlass bis zum Verlassen wird – abhängig von der Impfnachfrage – voraussichtlich maximal 30 Minuten betragen.

Geöffnet ist das Impfzentrum von Montag bis Freitag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Seine Räumlichkeiten erstrecken sich über das Foyer des Pfalzbaus sowie die benachbarten Konferenzräume und umfassen eine Gesamtfläche von rund 1.000 Quadratmetern.

Eine Impfung im Ludwigshafener Impfzentrum ist derzeit ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Über die zentrale Terminvergabestelle des Landes Rheinland-Pfalz kann man sich für eine Impfung anmelden. Alle Informationen zur Terminvergabe sind auf der Webseite des Landes unter corona.rlp.de zu finden. Die Impfung ist für die Bürger*innen kostenlos.

Mehr als 137.000 Injektionen zum Schutz gegen das Corona-Virus verabreicht

Seit das Impfzentrum Ludwigshafen ab Anfang Januar 2020 Schutzimpfungen in der Walzmühle anbot, sind bis Anfang Mai 2022 mehr als 137.000 Injektionen verabreicht worden. Davon entfielen rund 56.000 auf Erst- und etwa 53.000 auf Zweit- sowie knapp 29.000 auf Auffrischimpfungen.

Weil der Mietvertrag für das bislang in der Walzmühle beheimatete Impfzentrum Ende Mai endet, war ein neuer Standort notwendig geworden. Der Stadtrat hatte dafür gestimmt, dass die Stadtverwaltung einen Vertrag mit der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft abschließt, um weiterhin ein Impfzentrum in zentraler Lage betreiben zu können.

Quelle Stadt Ludwigshafen