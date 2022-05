Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. „Herausragende, pfiffige Gründungsideen – das ist, was wir bei unserem Gründungswettbewerb im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald suchen und auszeichnen“, erklärt Landrat Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Und genau aus diesem Grund erhielt im vergangenen Jahr die Online-Plattform MICARE PS aus Heppenheim beim Wettbewerb den Preis für „Junge Unternehmen im Wachstum“. Hinter der Gründung stecken Antonina und Ralf Stumpfernagel. Mit ihrem Unternehmen haben sie sich dem digitalen Diebstahlschutz von Fahrzeugen verschrieben. Mehrere hundert Fahrzeuge konnten die beiden bereits mit MICARE PS ausstatten. Bei einem Firmenbesuch, der kürzlich bei MICARE PS in Heppenheim stattfand, überzeugten sich der Landrat, Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, Sophia Hübner, Wirtschaftsförderung der Kreisstadt Heppenheim, und Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald sowie WFB-Gründungsberater, über die Serviceleistungen des Unternehmens. „Mit MICARE PS bieten wir ein komplett neuartiges Konzept gegen den Diebstahl von Fahrzeugen“, erläuterte Ralf Stumpfernagel.

„Das Fahrzeug wird mit einem GPS-Trackingsystem geortet, das wir speziell zur Sicherstellung nach einem Verlust entwickelt haben. Die Identifizierung, Ortung und das Tracking von gestohlenen Fahrzeugen erfolgt in Sekundenschnelle per Smartphone“, ergänzte Antonina Stumpfernagel. Sogar wenn die Diebe die Fahrgestellnummer manipulieren, weist MICARE PS zweifelsfrei das Fahrzeug als Eigentum des Besitzers nach, wie die beiden erklärten. Nicht nur Hehlerei, sondern auch der gutgläubige Erwerb von Auto-mobilen wird erschwert. „MICARE PS ist für alle Arten von Fahrzeugen konzipiert und geeignet für PKW, Oldtimer und Klassiker, Wohnmobile, Motorräder und -roller, für Fahrräder, E-Bikes sowie Land- und Baumaschinen“, informierte Ralf Stumpfernagel, der selbst Oldtimer-Liebhaber ist. „Eine tolle, spannende und innovative Idee“, kommentierte der Landrat. Auch Dr. Zürker zeigte sich beeindruckt. Der WFB-Geschäftsführer unterstrich zudem, dass die beiden Gründer für ihr Start-Up kein besseres Pflaster hätten wählen können: „Heppenheim und die gesamte Wirtschaftsregion Bergstraße in der Mitte der beiden Metropolregionen Frankfurt/Rhein-Main und Rhein-Neckar bietet mit den hohen Lebens- und Standortqualitäten sowie der hervorragenden Unternehmenslandschaft, Hochschulen in unmittelbarer Nähe und ihrer phantastischen Infrastruktur Gründern ein einzigartiges Umfeld“, sagte er.

Dieses Umfeld zu festigen und weiter auszubauen ist das Ziel der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald, in deren Zentrum der Gründungswettbewerb steht. Mit diesem bietet die WFB den Teilnehmenden jedes Jahr aufs Neue die Chance, nicht nur Preise, sondern zudem jede Menge Aufmerksamkeit und wichtige Kontakte zu erhalten. In Kürze startet die 13. Wettbewerbsrunde. Info: Wer am Gründungswettbewerb der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald 2022 teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt registrieren unter https://t1p.de/e5ros. Wissenswertes über die Gründungsoffensive Berg-straße-Odenwald, die Serviceleistungen der WFB-Gründerberatung sowie über die gesamte Wirtschaftsregion Bergstraße gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Die Online-Plattform MICARE PS finden Sie im Internet unter www.micare-ps.com/de.