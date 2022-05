Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mehr als 250 Menschen haben in der Auftaktwoche an den Kursen von „Sport im Park“ teilgenommen und im Freien unter professioneller Anleitung etwas für ihre Fitness und ihre Gesundheit getan. Nun starten zwei weitere kostenfreie Sportkurse, die für alle Interessierten offenstehen:

„Gymnastik für Jedermann“: Montag, 16. Mai 2022, 20.30 bis 21.30 Uhr, „Eddy-Haus“ im „Anderen Park“ in der Südstadt (Rheinstraße 26); Angebot des Heidelberger Turnvereins. Der „Andere Park“ wird am Samstag, 14. Mai 2022, mit einem bunten Programm von 11 bis 17 Uhr offiziell eröffnet.

„Gesunder Sport mit BMI 30+“: Mittwoch, 18. Mai 2022, 18 bis 19 Uhr, Grünanlage beim „Leimer Spielplatz“ (Kätchen-Förster-Park) in Rohrbach; Angebot der TSG Rohrbach.

Zudem können sich Interessierte ab sofort für spezielle Tagesangebote anmelden:

„Luft unter den Füßen – Gesichertes Klettern in künstlichen Anlagen“: Samstag, 18. Juni 2022, von 10.30 bis 13.30 Uhr; Ausrichter ist der Deutsche Alpenverein – Sektion Heidelberg. Ort ist das DAV-Kletterzentrum im Harbigweg 20, Heidelberg-Kirchheim. Es gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung ist bis spätestens 11. Juni per E-Mail an sport@alpenverein-heidelberg.de erforderlich.

„Mitsommernachtsradeln – Radtour, circa 50 Kilometer durch Feld, Wald, Wiesen nach Speyer und zurück“: Freitag, 24. Juni 2022, 18 bis 23 Uhr; Ausrichter ist der Deutsche Alpenverein – Sektion Heidelberg. Treffpunkt ist an der „alla hopp!“-Anlage am Harbigweg 20, Heidelberg-Kirchheim. Es gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. Eine Anmeldung ist bis spätestens 22. Juni per E-Mail an sport@alpenverein-heidelberg.de erforderlich.

Eine Übersicht über alle kostenfreien Kurse von Sport im Park und mehr Infos zu den Tagesveranstaltungen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/sportimpark.

Weitere Hinweise zu Kursen:

Der Kurs „Boule-Spiel“ mit dem TSV Pfaffengrund auf der Bouleanlage am Kranichweg (Pfaffengrund), mittwochs und freitags, 17 bis 20 Uhr, kann aufgrund von Baumaßnahmen voraussichtlich erst am Mittwoch, 1. Juni, beziehungsweise Freitag, 3. Juni 2022, starten.

Der Kurs „Fit ab (50) 60/70“ auf der Schwanenteichanlage findet erstmals am Donnerstag, 19. Mai, 9.15 statt. Danach wird der Kurs von Donnerstag auf Dienstag verschoben und findet ab dem 24. Mai dann von 9 bis 10 Uhr statt.

Der Kurs „Rückenfit Ü50“ des SRH Campus Sports e. V. findet ab 17. Mai 2022, 10 bis 11 Uhr, im Wieblinger Neckarhammpark (Hostig) statt und nicht mehr auf der Ochsenkopfwiese.

Sport im Park wird von der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereinen angeboten. Die Kurse finden montags bis samstags auf Grün- und Parkflächen in unterschiedlichen Stadtteilen statt. Die Vielfalt reicht von Athletik-Training über Boule, Calisthenics, Gymnastik, Intervall-Training, Nordic-Walking, Pilates, Qigong und Rugby bis hin zu Rückenfit, Taekwon-Do und Yoga. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Interessierte können jederzeit einsteigen. Die Kurse richten sich an alle Altersgruppen. Sie sind für Einsteiger ebenso geeignet wie für Menschen, die regelmäßig Sport treiben. Die Kurse geben Sportbegeisterten den gesamten Sommer über bis Ende September 2022 die Möglichkeit, sich mit Spaß in der Gruppe zu bewegen und fit zu bleiben.