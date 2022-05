Heidelberg – Europäischer Wettbewerb: 28 Preise gingen nach Heidelberg

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16.05.2022 gegen 09:30 Uhr wurde die Fahrzeugscheibe eines PKW in den Kappesgärten mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Zwischen einem 43-Jährigen und einem 75-Jährigen bestehen seit längerem Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten eskalierten am heutigen Tag dahingehend, dass der 43-Jährige mit einem Baseballschläger mehrfach auf den VW des 75-Jährigen einschlug, als dieser in ... Mehr lesen »