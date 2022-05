Heidelberg-Boxberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Im Eichwald”. Ein bislang unbekannter Täter drückte die Wohnungstür auf bisher unbekannte Art und Weise gewaltsam auf und drang so in das Innere der Wohnung ein. Hier durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete rund 2.200 Euro an Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

