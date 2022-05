Grünstadt – Verkehrsunfall mi E-Scooter

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Via Spendenlauf, Kuchenverkauf und weiteren tollen aktiven Schulprojekten sammelten zahlreiche Schüler: innen der SRH Stephen-Hawking-Schule in den vergangenen Wochen 25.000 Euro für die Ukrainische Flüchtlingshilfe Neckargemünd. In einer kleinen Feierstunde wurde die Spende von den Schülersprecher: Innen persönlich an den Bürgermeister Frank Volk übergeben. Mit den gefühlvollen Klavierklängen des Stücks Imagine von John ... Mehr lesen »