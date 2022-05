Großkarlbach – Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Großkarlbach/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.05.22, 19:30 Uhr befuhr eine 68-jährige PKW Fahrerin in Großkarlbach den Akazienweg. Als die Fahrerin des PKW nach rechts in die Laumersheimer Straße einbog übersah sie ein von rechts kommendes 7 -jähriges Kind, welches mit dem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Laumersheimer Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Kind fiel hierbei auf die Straße und zog sich eine Verletzung am Knie zu. Das Kind wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail