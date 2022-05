Germersheim – Ehrliche Finderin

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Polizisten erleben in ihrem Alltag auch immer wieder schöne Geschichten. Am Sonntagmittag fand eine 50-jährige Frau in Germersheim eine Geldbörse mit über 1000 EUR Bargeld. Den nicht alltäglichen Fund entdeckte sie im Bereich des Yachthafens. Sie nahm die Geldbörse an sich und brachte sie direkt zur Polizei. Bei den nachfolgenden Ermittlungen konnte der Eigentümer schnell ausfindig gemacht werden. Und so fand kurze Zeit später das Geld den Weg zurück zum überglücklichen Besitzer.

