Frankenthal – Stadtbücherei: Mediensamstag mit Hexenalarm

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Stadtbücherei kommen am Samstag, 21. Mai, große und kleine Besucher auf ihre Kosten. Erwachsene erhalten an diesem Tag einen Überblick über Online-Katalog, Stadtbücherei-App und Metropol-Mediensuche, Kindern stattet „Die kleine Hexe“ aus dem Theater Alte Werkstatt (TAW) einen Besuch ab.

Online-Angebote richtig nutzen

Am Mediensamstag von 10 bis 13 Uhr erfahren Interessierte an einem Infotisch im Erdgeschoss der Stadtbücherei, wie Online-Katalog, App und Metropol-Mediensuche effektiv genutzt werden. Auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei hat man nicht nur das eigene Büchereikonto, sondern auch alle Angebote und Veranstaltungen der Stadtbücherei im Blick. Mit der Stadtbücherei-App können Nutzer ihre ausgeliehenen Medien verlängern, nach Neuem recherchieren und vorbestellen – alles bequem von Zuhause aus oder unterwegs, egal ob im Urlaub oder beim Einkaufen. Über www.metropol-mediensuche.de kann in mehr als 40 Katalogen der Metropol-Card-Bibliotheken gleichzeitig nach Büchern und anderen Medien gesucht werden.

„Die kleine Hexe“ zu Gast in der Stadtbücherei

Um 11 und 12 Uhr gibt das Theater Alte Werkstatt für alle ab vier Jahren Kurzvorstellungen des Stückes „Die kleine Hexe“ in der Kinderbücherei. Die kleine Hexe muss darin eine wichtige Hexenprüfung bestehen, um sich einen großen Wunsch zu erfüllen – allerdings führt die böse Oberhexe Muhme Rumpumpel führt nichts Gutes im Schilde… Maria Breuer erzählt und inszeniert Ottfried Preußlers Kinderbuchklassiker um eine 127 Jahre junge Hexe und ihren Raben Abraxas ganz neu. An diesem zauberhaften Vormittag werden außerdem Eintrittskarten für eine Vorstellung im TAW verlost.

Beide Aktionen sind kostenfrei und können ohne Anmeldung besucht werden. Informationen erteilt das Team der Stadtbücherei unter 06233 89 630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Frankenthal (montags 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr). Informationen gibt es auch online unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Mehr Informationen zum Programm des TAW sind auf www.tawfrankenthal.net zu finden.