Wald-Michelbach – Traktor beschädigt Hauswand im Ortsteil Siedelsbrunn

Wald-Michelbach, OT Siedelsbrunn, Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wald-Michelbach, OT Siedelsbrunn: Am Freitag (13.05.) gegen 16:15 Uhr, kam es in der Weinheimer Straße auf Höhe der

Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugenangaben zufolge hat ein grüner Traktor eine dortige Hauswand beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden an der Hauswand beträgt mindestens 1000,- Euro. Der Unfallverursacher ist im Anschluss in Richtung Abtsteinach weitergefahren.

