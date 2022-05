Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

An der Strandbar in Speyer griff gegen 20:30 Uhr ein 21-Jähriger scheinbar grundlos einen anderen Gast an. Der Mann aus Haßloch führte ohne erkennbaren Grund einen Kopfstoß gegen einen 26-jährigen Mann aus Baden-Württemberg aus. Unmittelbar danach schlug ein 22-jähriger Mittäter mit der Faust gegen den Kopf der 28-jährigen Ehefrau des Geschädigten. Beide Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt. Der 21-Jährige leistete bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamte. Diese mussten den alkoholisierten Mann fesseln, wobei dieser um sich trat. Hierdurch wurde niemand verletzt. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille.

Aus noch ungeklärter Ursache attackierte eine stark alkoholisierte 27-Jährige gegen 21:30 Uhr drei Jugendliche am Badesee in Römerberg – Mechtersheim. Die in Römerberg wohnhafte Frau schlug und trat nach den drei Geschädigten, welche 15, 16 und 17 Jahre alt sind. Zudem warf die Täterin mit Kieselsteinen und einer Glasflasche nach den drei jungen Männern. Diese wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Durch die Polizei wurde der Frau, die eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille hatte, ein Platzverweis für das Gelände erteilt.

In einem Bistro im Weißdornweg in Speyer mündete ein verbaler Streit um 22:22 Uhr in eine Körperverletzung. Ein stark alkoholisierter 46-Jähriger aus Meckenheim nahm während der Diskussion mit einem 37-jährigen Speyerer in der Gaststätte einen Stuhl auf und schlug diesen auf den Kopf des Geschädigten. Im Anschluss flüchtete der Täter aus der Gaststätte, konnte jedoch durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille. Der Geschädigte wurde durch den Schlag mit dem Stuhl am Hinterkopf verletzt.